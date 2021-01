La ricatta dopo aver ricevuto le sue foto intime: arrestato un uomo di 41 anni a Bergamo per tentata violenza sessuale ed estorsione (Di sabato 30 gennaio 2021) Si erano conosciuti sui social e lei, una donna di 45 anni, gli aveva inviato alcune foto intime. Ma l’uomo, un 41enne di Bergamo, l’aveva ricattata con la minaccia di rivelare tutto al marito. L’uomo, divorziato con con piccoli precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri di Clusone per estorsione e violenza sessuale. A denunciarlo è stata la donna dopo aver ricevuto le minacce: l’uomo, in cambio del silenzio, pretendeva di estorcerle un rapporto sessuale e 500 euro, altrimenti avrebbe mostrato le foto e le chat al marito. La donna, d’accordo con i militari, si è presentata all’incontro e, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Si erano conosciuti sui social e lei, una donna di 45, gli aveva inviato alcune. Ma l’, un 41enne di, l’avevata con la minaccia di rivelare tutto al marito. L’, divorziato con con piccoli precedenti di polizia, è statodai carabinieri di Clusone per. A denunciarlo è stata la donnale minacce: l’, in cambio del silenzio, pretendeva di estorcerle un rapportoe 500 euro, altrimenti avrebbe mostrato lee le chat al marito. La donna, d’accordo con i militari, si è presentata all’incontro e, ...

