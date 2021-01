La Repubblica in coma dei post-grillini e degli straccioni di Valmy

Leggi su formiche

(Di sabato 30 gennaio 2021) È stata la “parlamentarizzazione” del Movimento Cinque Stelle che lo ha privato della sua identità e del suo slancio pseudo-rivoluzionario. Da quando i, diventati negli ultimi tre anni, si sono accomodati nella famosa scatoletta di tonno, vale a dire la “casa della Casta”, che avrebbero voluto smontare pezzo per pezzo, trovandocisi comodi abbastanza per abbandonare l’insano e velleitario proposito, si sono smarriti nei meandri del politicismo. In altre parole, hanno assunto le fattezze peggiori di un partito normale, dal correntismo esasperato alla pratica “poltronista” di pura matrice partitocratica. Hanno persino fatto credere che il cambio di alleanze, estremamente disinvolto, corrispondeva alla “nuova politica” della quale si presentavano come portatori, incuranti delle categorie storiche e delle ...