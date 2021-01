La prima arbitra donna in Italia: «Mai rinunciato al rossetto, non volevo travestirmi da maschio» (Di sabato 30 gennaio 2021) Sul Corriere della Sera la storia della prima arbitra donna in Italia, Grazia Pinna. Nata a Carloforte, in Sardegna, nel 1942, la prima volta che scese in campo fu nel 1979, nel campionato amatoriale. Aveva 36 anni. «Ero rimasta vedova e avevo due figli, uno dei quali di nome Omar, come Sivori. Sono stata appassionata di calcio sin dalla giovinezza, cresciuta, come molti sardi, con il mito di Gigi Riva. Poi quando mio marito morì mi sono ritrovata a gestire da sola un bar a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. Un giorno, con alcuni amici, decidemmo di dare il nome del bar ad una squadra amatoriale». Cominciò tutto così. Grazia andava al campo di gioco, racconta il quotidiano, e contestava animatamente le decisioni dell’arbitro, finché il direttore di gara, sfinito, le disse: «E allora vieni tu a fare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) Sul Corriere della Sera la storia dellain, Grazia Pinna. Nata a Carloforte, in Sardegna, nel 1942, lavolta che scese in campo fu nel 1979, nel campionato amatoriale. Aveva 36 anni. «Ero rimasta vedova e avevo due figli, uno dei quali di nome Omar, come Sivori. Sono stata appassionata di calcio sin dalla giovinezza, cresciuta, come molti sardi, con il mito di Gigi Riva. Poi quando mio marito morì mi sono ritrovata a gestire da sola un bar a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. Un giorno, con alcuni amici, decidemmo di dare il nome del bar ad una squadra amatoriale». Cominciò tutto così. Grazia andava al campo di gioco, racconta il quotidiano, e contestava animatamente le decisioni dell’arbitro, finché il direttore di gara, sfinito, le disse: «E allora vieni tu a fare ...

