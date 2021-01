La Prada’s Cup di Luna Rossa, Guido Meda: «La mia vela, veloce quasi come i motori» (Di sabato 30 gennaio 2021) 4 a 0 ad America Magic e via. Luna Rossa Prada Pirelli Team ha raggiunto la finale di Prada Cup dove affronterà gli inglesi di Ineos. Dal 13 febbraio la selezione degli sfidanti che dovranno affrontare i detentori di Team New Zealand in Coppa America, dal 6 marzo. Nella notte le due vittorie che si sono aggiunte a quelle di venerdì a Auckland necessarie per arrivare alla finale della competizione che porta al mitico torneo della vela mondiale. Leggi su vanityfair (Di sabato 30 gennaio 2021) 4 a 0 ad America Magic e via. Luna Rossa Prada Pirelli Team ha raggiunto la finale di Prada Cup dove affronterà gli inglesi di Ineos. Dal 13 febbraio la selezione degli sfidanti che dovranno affrontare i detentori di Team New Zealand in Coppa America, dal 6 marzo. Nella notte le due vittorie che si sono aggiunte a quelle di venerdì a Auckland necessarie per arrivare alla finale della competizione che porta al mitico torneo della vela mondiale.

