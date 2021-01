La petizione per cancellare il Festival della Brexit (e usare i soldi per l’emergenza) (Di sabato 30 gennaio 2021) La Brexit non è stata una buona idea. Ma il Festival della Brexit rischia di essere ancora peggio. Nelle intenzioni, dovrà essere un grande evento programmato per il 2022, al quale sono chiamati a partecipare i più importanti creativi del Regno Unito. Lo scopo: celebrare la Gran Bretagna nelle sue forme più disparate, lenire le ferite provocate dal referendum e ricostruire, se possibile, un’identità condivisa. Costo dell’operazione: 120 milioni di sterline. Ideato nel 2018 da Theresa May e mantenuto da Boris Johnson, nelle ultime settimane il progetto è stato messo in discussione. A parte la difficoltà a rintracciare le big ideas richieste nel bando (che lo fa somigliare più a un’Azione Parallela alla Musil che a un’iniziativa concreata), va considerato l’impatto provocato dalla pandemia sull’economia del Paese e i ... Leggi su linkiesta (Di sabato 30 gennaio 2021) Lanon è stata una buona idea. Ma ilrischia di essere ancora peggio. Nelle intenzioni, dovrà essere un grande evento programmato per il 2022, al quale sono chiamati a partecipare i più importanti creativi del Regno Unito. Lo scopo: celebrare la Gran Bretagna nelle sue forme più disparate, lenire le ferite provocate dal referendum e ricostruire, se possibile, un’identità condivisa. Costo dell’operazione: 120 milioni di sterline. Ideato nel 2018 da Theresa May e mantenuto da Boris Johnson, nelle ultime settimane il progetto è stato messo in discussione. A parte la difficoltà a rintracciare le big ideas richieste nel bando (che lo fa somigliare più a un’Azione Parallela alla Musil che a un’iniziativa concreata), va considerato l’impatto provocato dalla pandemia sull’economia del Paese e i ...

