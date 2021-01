La nostra indifferenza può condannare Napoli (Di sabato 30 gennaio 2021) Caro direttore, leggo della vicenda di piazza Municipio e non mi spiego come sia possibile che il progetto di Alvaro Siza, approvato nel 2007, venga ora rinnegato dall'Autorità portuale. Questo mentre via Acton è ... Leggi su corrieredelmezzogiorno.corriere (Di sabato 30 gennaio 2021) Caro direttore, leggo della vicenda di piazza Municipio e non mi spiego come sia possibile che il progetto di Alvaro Siza, approvato nel 2007, venga ora rinnegato dall'Autorità portuale. Questo mentre via Acton è ...

E' come se ci fossimo assuefatti al peggio, rapiti da un'indifferenza che ha assunto i contorni di una malattia cronica. Esiste un solo antidoto contro il torpore che ci sta avvelenando. Si chiama ...

Di Giacinto: 'Regolamento urbanistico scaduto nel 2016, edilizia bloccata e in crisi'

... il regolamento urbanistico è scaduto dal 13 luglio 2016 nella totale e colpevole indifferenza del ... 'E' arrivato il momento di dare alla nostra città, prima che sia troppo tardi, un piano operativo ...

Caro signor de Falco, la triste storia che abbiamo raccontato in questi giorni si aggiunge alle tante altre che hanno precipitato Napoli in un degrado senza precedenti. Perfino la metropolitana dell’a ...

