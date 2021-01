La Nave Sepolta, la trama e il trailer del film originale Netflix in Top Ten (Di sabato 30 gennaio 2021) La Nave Sepolta, la trama e il trailer del film originale Netflix, entrato subito in Top Ten. La Nave Sepolta è un nuovo film originale di Netflix disponibile per gli abbonati del mondo da venerdì 29 gennaio 2021. Il film, dopo un solo giorno dal rilascio si è già posizionato in sesta posizione nella Top Ten in Italia di Netflix. Il film è tratto dal romanzo di John Preston e racconta la storia degli scavi di Sutton Hoo che hanno portato a una scoperta di portata storica per il Regno Unito. Sotto Lo Zero (The Digg in inglese) è diretto da Simon Stone, su una sceneggiatura scritta da Fernando Navarro e lo stesso Quilez. Carey Mulligan ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 30 gennaio 2021) La, lae ildel, entrato subito in Top Ten. Laè un nuovodidisponibile per gli abbonati del mondo da venerdì 29 gennaio 2021. Il, dopo un solo giorno dal rilascio si è già posizionato in sesta posizione nella Top Ten in Italia di. Ilè tratto dal romanzo di John Preston e racconta la storia degli scavi di Sutton Hoo che hanno portato a una scoperta di portata storica per il Regno Unito. Sotto Lo Zero (The Digg in inglese) è diretto da Simon Stone, su una sceneggiatura scritta da Fernando Navarro e lo stesso Quilez. Carey Mulligan ...

Corriere : RT @pabaldini: ?? @Corriere @pabaldini #MarilynMag ?????? Cinestreaming sì e no ?? #Cinebussola #DigitalEdition ?? #LaNaveSepolta (gif) #WhatHap… - Corriere : RT @pabaldini: ?? @Corriere @pabaldini #MarilynMag Cinestreaming sì e no ?? #Cinebussola su #DigitalEdition ?? #LaNaveSepolta (gif) #WhatHapp… - _diana87 : Weekend di cinema: stasera guarderò #TheDig (La nave sepolta) mentre domani filmino in anteprima in uscita *SPOILERINO* tra qualche giorno ?? - archeomar : Ritratto del microcosmo sentimentale nato attorno a uno scavo archeologico, mentre il mondo è sull'orlo della Secon… - pabaldini : ?? @Corriere @pabaldini #MarilynMag Cinestreaming sì e no ?? #Cinebussola su #DigitalEdition ?? #LaNaveSepolta (gif)… -