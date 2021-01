La missione di Orcel: far emergere il tesoro nascosto di Unicredit. Mps permettendo (Di sabato 30 gennaio 2021) Una cosa è certa: ci divertiremo. Con l’arrivo in Unicredit di uno dei più noti banchieri del mondo, l’Italiano Andrea Orcel, che ha lavorato per Goldman Sachs e Merril Lynch oltre che per Ubs, ne vedremo delle belle nei salotti felpati della finanza ma anche della politica italiana. Del resto, lui stesso si è autodefinito “una persona che non lascia correre”. Insomma, una personalità forte, è stato persino capace di far causa alla banca, il Santader, per cui aveva lavorato a lungo in passato e che due anni fa gli aveva promesso, poi facendo un’improvvisa marcia indietro, il posto come amministratore delegato a svariati milioni di euro all’anno. Orcel si era dimesso dalla svizzera Ubs, si è sentito danneggiato e non gliel’ha fatta passare: ora è in causa per la modica cifra di 112 milioni. Orcel è abituato del resto a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Una cosa è certa: ci divertiremo. Con l’arrivo indi uno dei più noti banchieri del mondo, l’Italiano Andrea, che ha lavorato per Goldman Sachs e Merril Lynch oltre che per Ubs, ne vedremo delle belle nei salotti felpati della finanza ma anche della politica italiana. Del resto, lui stesso si è autodefinito “una persona che non lascia correre”. Insomma, una personalità forte, è stato persino capace di far causa alla banca, il Santader, per cui aveva lavorato a lungo in passato e che due anni fa gli aveva promesso, poi facendo un’improvvisa marcia indietro, il posto come amministratore delegato a svariati milioni di euro all’anno.si era dimesso dalla svizzera Ubs, si è sentito danneggiato e non gliel’ha fatta passare: ora è in causa per la modica cifra di 112 milioni.è abituato del resto a ...

