Laura Rio Da cartone a "live action" con attrici in rampa di lancio e una storia a tinte dark La prima magia - ampiamente prevedibile - l'hanno fatta subito, appena lanciate in rete venerdì scorso. Sono balzate in cima alla top ten dei programmi più visti di Netflix e, di questo passo, ci resteranno a lungo. Sono le Winx, le fatine che, lasciate a casa le ali e i vestiti glitterati, si sono trasformate da disegni animati (inventati da Iginio Straffi) a live action, cioè ragazze in carne e ossa. E si sono attualizzate con tanto di problemi adolescenziali, dai primi amori ai rapporti conflittuali e alla difficoltà di crescere, e di tecnologie moderne: si parlano con i telefonini, non avendo i poteri della telepatia. Non hanno perso però il compito di lottare e sconfiggere i mostri per salvare il mondo e la scuola di magia ...

Ultime Notizie dalla rete : magia delle Willow: Jonathan Entwistle nuovo regista della serie

Il filmmaker ha dichiarato: " Willow, con il suo epico mondo all'insegna delle spade, magia e avventura, ha conquistato e influenzato così tante persone. Sono eccitato a intraprendere questo viaggio ...

Cosa c'è dentro una tazzina di Caffè? Una piccola storia arabico - lucchese

In ogni tazzina ci sono i migliori chicchi selezionati e raccolti nel pieno rispetto etico delle ... la voglia di stare bene, di contribuire a tramandare una piccola grande magia, i viaggi fatti e ...

La magia delle Winx funziona anche nei film ilGiornale.it Luna Rossa va in finale della Prada Cup, battuta American Magic per 4-0

A partire dal 13 febbraio la sfida a Team Ineos Uk. La vincente sfiderà Team New Zeland nella 36esima edizione dell'America's Cup ...

Vela, Luna Rossa vince ancora e vola in finale

Fantastica Luna Rossa: l'imbarcazione italiana torna protagonista e al ruolo che ha sempre cercato con le quattro vittorie consecutive che valgono la vittoria nella fase semifinale della Prada Cup. Gl ...

