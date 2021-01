La lotta di Marta: malata di tumore, l’Inps le taglia l’assegno (Di sabato 30 gennaio 2021) Quella di Marta è una lotta contro la terribile malattia a cui si aggiunge anche la cecità. La 31enne ha scritto al Presidente Mattarella. l’Inps si è scusata per l’errore, ma l’assegno di accompagnamento non è mai arrivato. “foto La Repubblica Bologna”Nelle ultime ore la storia di Marta ha trovato finalmente voce sui social e all’interno dei quotidiani, dopo un accorato appello, anche da parte di personaggi popolari tramite l’hashtag #IoNonMollo. Nel 2007 la vita della ragazza di Imola viene stravolta da una dura diagnosi, i medici dicono “tumore celebrale molto esteso”. Inizia da lì la battaglia di Marta, costretta a subire una operazione molto importante per rimuovere il tumore. Sembrava andar bene e che il tumore ... Leggi su ck12 (Di sabato 30 gennaio 2021) Quella diè unacontro la terribile malattia a cui si aggiunge anche la cecità. La 31enne ha scritto al Presidente Mattarella.si è scusata per l’errore, madi accompagnamento non è mai arrivato. “foto La Repubblica Bologna”Nelle ultime ore la storia diha trovato finalmente voce sui social e all’interno dei quotidiani, dopo un accorato appello, anche da parte di personaggi popolari tramite l’hashtag #IoNonMollo. Nel 2007 la vita della ragazza di Imola viene stravolta da una dura diagnosi, i medici dicono “celebrale molto esteso”. Inizia da lì la batdi, costretta a subire una operazione molto importante per rimuovere il. Sembrava andar bene e che il...

