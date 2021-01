La “lettera di un biochimico alla Merkel” non ha alcuna prova scientifica

Leggi su bufale

(Di sabato 30 gennaio 2021) La pagina Facebook Il Grande Inganno nella giornata di ieri, 29 gennaio 2021, ha condiviso una “di un” che dimostrerebbe che l’importanza della vitamina D nella lotta contro il Coronavirus. Lafa riferimento a uno studio e mostra un grafico per rappresentare in due curve – una per la vitamina D e l’altra per la mortalità – l’efficacia della teoria esposta. Se proprio si vuole fare informazione si dovrebbe, almeno, usare in maniera più parsimoniosa Google Translate e offrire ai lettori la possibilità di comprendere i contenuti. Riportiamo di seguito la traduzione pubblicata da Il Grande Inganno:di unGentile dottor, speriamo lei stia bene e ...