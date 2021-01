La lettera del figlio di Sabrina Salerno scioglie in lacrime la cantante (Foto) (Di sabato 30 gennaio 2021) Per Sabrina Salerno a Verissimo un’intervista che mostra la cantante sotto un aspetto ben diverso da come l’abbiamo sempre immaginata e la lettera di suo figlio Luca, la sua reazione, hanno aggiunto il resto. E’ raro che Sabrina Salerno parli dei suoi dolori, mostri la sua fragilità. A Verissimo è uscito fuori molto della sua vita privata, non solo del suo passato, dei genitori che non l’hanno desiderata, ma anche del suo presente, del suo essere mamma. Suo figlio Luca ha 16 anni ed è ben più maturo e attento di tanti coetanei ma è di certo un ragazzo felice, un figlio felice, perché desiderato e amato. Luca scrive che lei è di certo la mamma più nevrotica, parla delle loro discussioni ma anche degli abbracci che sciolgono tutto in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 30 gennaio 2021) Pera Verissimo un’intervista che mostra lasotto un aspetto ben diverso da come l’abbiamo sempre immaginata e ladi suoLuca, la sua reazione, hanno aggiunto il resto. E’ raro cheparli dei suoi dolori, mostri la sua fragilità. A Verissimo è uscito fuori molto della sua vita privata, non solo del suo passato, dei genitori che non l’hanno desiderata, ma anche del suo presente, del suo essere mamma. SuoLuca ha 16 anni ed è ben più maturo e attento di tanti coetanei ma è di certo un ragazzo felice, unfelice, perché desiderato e amato. Luca scrive che lei è di certo la mamma più nevrotica, parla delle loro discussioni ma anche degli abbracci che sciolgono tutto in ...

