La guerra fredda del vaccino tra la Commissione e Astrazeneca (Di sabato 30 gennaio 2021) Finita la diplomazia delle mascherine, è iniziata la guerra fredda del vaccino. Sinora è stata combattuta a carte bollate, ma l’opzione nucleare di Bruxelles si chiama protezionismo: se gli ordinativi non verranno rispettati, l’Unione europea è pronta a chiudere le esportazioni per tenere su suolo comunitario le fiale prodotte all’interno dei suoi confini. Il blocco viene evocato sulla scia dell’incidente Astrazeneca, la casa farmaceutica anglo-svedese che ha annunciato un taglio del 60% sulle consegne del primo trimestre del 2021 attribuendolo a problemi nello stabilimento belga, mentre i suoi siti nel Regno Unito hanno dato la priorità al governo inglese. Come contromossa, la Commissione europea ha pubblicato il contratto sottoscritto ad agosto per l’acquisto di 300 milioni (più altri cento milioni ... Leggi su linkiesta (Di sabato 30 gennaio 2021) Finita la diplomazia delle mascherine, è iniziata ladel. Sinora è stata combattuta a carte bollate, ma l’opzione nucleare di Bruxelles si chiama protezionismo: se gli ordinativi non verranno rispettati, l’Unione europea è pronta a chiudere le esportazioni per tenere su suolo comunitario le fiale prodotte all’interno dei suoi confini. Il blocco viene evocato sulla scia dell’incidente, la casa farmaceutica anglo-svedese che ha annunciato un taglio del 60% sulle consegne del primo trimestre del 2021 attribuendolo a problemi nello stabilimento belga, mentre i suoi siti nel Regno Unito hanno dato la priorità al governo inglese. Come contromossa, laeuropea ha pubblicato il contratto sottoscritto ad agosto per l’acquisto di 300 milioni (più altri cento milioni ...

EuroHistoria : PORDENONE Sabato 30 gennaio 2020 ore 10:00 conferenza sul tema: “INTERDIPENDENZE CONTRASTATE: USA, UE, CINA, DALLA… - Massimi97487141 : @europainitalia @vonderleyen @AstraZeneca Non è un problema ideológico, no una guerra fredda dei vaccini! Solo spor… - Massimi97487141 : @europainitalia @vonderleyen @AstraZeneca Vaccini occidentali versus vaccino russi? Forse un problema ideológico? U… - itslarrybabex : @ByronSengir Sia dentro che fuori dalla casa perché ormai è guerra fredda ???? - TeamElia3 : RT @lessoconlapeara: anche meno, è un televoto non la guerra fredda. #tzvip (dati che pensano di fotterci, noi votiamo a manetta ??????) https… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra fredda Zo?enko e il riso che fa paura

... bandito in Urss, per comprendere e curare la nevrosi che lo affligge); partecipa alla prima guerra ... Le posizioni si ribaltano facilmente e la spietatezza domina nella sua fredda imparzialità, sebbene ...

I videogiochi del mese. Le uscite di dicembre

... leggi di iniziativa parlamentare da approvare, budget da bilanciare tra i vari ministeri, delicati equilibri internazionali (anche nel mondo di Suzerain esiste una guerra fredda tra due superpotenze)...

Usa, Biden «eredita» Trump: continua la guerra fredda con la Cina Il Mattino I "Responsabili" a lezione dall'URSS

Il nome scelto per identificare i "costruttori" del Conte ter lasci perplessi: troppo neutro. I vecchi propagandisti sovietici, loro sì che sapevano come sbrogliare queste matasse con un gusto vivo pe ...

Capire George Orwell prima di ridurlo a semplice aggettivo

Lo scrittore è riuscito a trasformare “la scrittura politica in arte” grazie a un genio stilistico e morale che anche dopo la guerra fredda i nostri intellettuali continuano a non apprezzare, consider ...

... bandito in Urss, per comprendere e curare la nevrosi che lo affligge); partecipa alla prima... Le posizioni si ribaltano facilmente e la spietatezza domina nella suaimparzialità, sebbene ...... leggi di iniziativa parlamentare da approvare, budget da bilanciare tra i vari ministeri, delicati equilibri internazionali (anche nel mondo di Suzerain esiste unatra due superpotenze)...Il nome scelto per identificare i "costruttori" del Conte ter lasci perplessi: troppo neutro. I vecchi propagandisti sovietici, loro sì che sapevano come sbrogliare queste matasse con un gusto vivo pe ...Lo scrittore è riuscito a trasformare “la scrittura politica in arte” grazie a un genio stilistico e morale che anche dopo la guerra fredda i nostri intellettuali continuano a non apprezzare, consider ...