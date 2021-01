La guerra fredda del vaccino tra la Commissione e Astrazeneca (Di sabato 30 gennaio 2021) Finita la diplomazia delle mascherine, è iniziata la guerra fredda del vaccino. Sinora è stata combattuta a carte bollate, ma l’opzione nucleare di Bruxelles si chiama protezionismo: se gli ordinativi non verranno rispettati, l’Unione europea è pronta a chiudere le esportazioni per tenere su suolo comunitario le fiale prodotte all’interno dei suoi confini. Il blocco viene evocato sulla scia dell’incidente Astrazeneca, la casa farmaceutica anglo-svedese che ha annunciato un taglio del 60% sulle consegne del primo trimestre del 2021 attribuendolo a problemi nello stabilimento belga, mentre i suoi siti nel Regno Unito hanno dato la priorità al governo inglese. Come contromossa, la Commissione europea ha pubblicato il contratto sottoscritto ad agosto per l’acquisto di 300 milioni (più altri cento milioni ... Leggi su linkiesta (Di sabato 30 gennaio 2021) Finita la diplomazia delle mascherine, è iniziata ladel. Sinora è stata combattuta a carte bollate, ma l’opzione nucleare di Bruxelles si chiama protezionismo: se gli ordinativi non verranno rispettati, l’Unione europea è pronta a chiudere le esportazioni per tenere su suolo comunitario le fiale prodotte all’interno dei suoi confini. Il blocco viene evocato sulla scia dell’incidente, la casa farmaceutica anglo-svedese che ha annunciato un taglio del 60% sulle consegne del primo trimestre del 2021 attribuendolo a problemi nello stabilimento belga, mentre i suoi siti nel Regno Unito hanno dato la priorità al governo inglese. Come contromossa, laeuropea ha pubblicato il contratto sottoscritto ad agosto per l’acquisto di 300 milioni (più altri cento milioni ...

