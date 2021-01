La Francia chiude i confini da paesi extra - Ue esclusa la Svizzera

(Di sabato 30 gennaio 2021) La situazione epidemiologica inè molto tesa: nei giorni scorsi le voci davano per scontato il passaggio a un terzo lockdown, ma ha poi prevalso la linea del presidente Emmanuel Macron, in ...

La decisione delladi chiudere i propri confini a chi proviene da Paesi esterni all'Unione europea non concerne infatti la Svizzera: la precisazione arriva con un tweet di Clément Beaune, il ...... in, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Con il tempo di 50.70, il fresco ... Tommaso Sala28°. Fuori Giuliano Razzoli e Riccardo Tonetti.Le persone in arrivo dalla Svizzera potranno ancora varcare le frontiere francesi, anche se dovranno presentare un test del Coronavirus negativo, risalente a non oltre le 72 ore precedenti ...L'iconico edificio progettato da Piano e Rogers sarà oggetto di una ristrutturazione totale che comporterà almeno un triennio di chiusura al pubblico.