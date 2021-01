La faccia tosta di Salvini che “dimentica” gli errori che hanno ritardato la zona gialla in Lombardia (Di sabato 30 gennaio 2021) “Dopo i ricorsi e le denunce fatte dalla Regione, la Lombardia torna in zona gialla. Bene, i cittadini hanno fatto enormi sacrifici e lo meritavano già da tempo”: Salvini commenta così l’uscita della Lombardia dalla zona arancione, facendo però finta che gli errori che la Regione ha compiuto nel calcolo dei dati non siano mai esistiti. Salvini ha ragione: i cittadini meritavano la zona gialla da tempo. Solo che se tanti esercizi commerciali sono rimasti chiusi e tante categorie hanno dovuto pagare con un prezzo altissimo la zona arancione non è dipeso da quei cattivoni del governo. Se qualcuno ha regalato un pallottoliere ad Attilio Fontana c’è un perché: L’ISS ha ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) “Dopo i ricorsi e le denunce fatte dalla Regione, latorna in. Bene, i cittadinifatto enormi sacrifici e lo meritavano già da tempo”:commenta così l’uscita delladallaarancione, facendo però finta che gliche la Regione ha compiuto nel calcolo dei dati non siano mai esistiti.ha ragione: i cittadini meritavano lada tempo. Solo che se tanti esercizi commerciali sono rimasti chiusi e tante categoriedovuto pagare con un prezzo altissimo laarancione non è dipeso da quei cattivoni del governo. Se qualcuno ha regalato un pallottoliere ad Attilio Fontana c’è un perché: L’ISS ha ...

