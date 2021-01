La Campania resta zona gialla: ecco cosa si può fare e non fare (Di sabato 30 gennaio 2021) Coronavirus in Campania, De Luca: 'Altro che 209 miliardi, in Italia non riusciamo a muovere nulla' 29 gennaio 2021 Un cambio di interpretazione del Dpcm ha portato ieri all'ordinanza del ministero ... Leggi su avellinotoday (Di sabato 30 gennaio 2021) Coronavirus in, De Luca: 'Altro che 209 miliardi, in Italia non riusciamo a muovere nulla' 29 gennaio 2021 Un cambio di interpretazione del Dpcm ha portato ieri all'ordinanza del ministero ...

corrmezzogiorno : #Napoli Covid, Campania resta in «zona gialla» - infoitinterno : La Campania resta in zona gialla, nonostante l'allarme di De Luca - salernonotizie : In Campania resta stabile tasso positivi-tamponi - EffettoFrank : Covid: in Campania resta stabile tasso positivi-tamponi - Campania - - Notiziedi_it : Campania resta zona gialla per un’altra settimana, nessuna regione sarà rossa -