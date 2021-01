l Cantante Mascherato: l’eliminato della prima puntata del 30 gennaio 2021 (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Cantante Mascherato 2021, l’eliminato della prima puntata del 30 gennaio è il Baby Alieno. Ma chi si nasconde sotto la maschera? Video Ieri, venerdì 30 gennaio 2021 su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Il programma condotto da Milly Carlucci che vede nel cast dei concorrenti famosi cantare sotto una maschera e sfidarsi in due manche. Nella puntata di ieri c’è già stato il primo eliminato, vediamo chi si nascondeva sotto la maschera del Baby Alieno. La prima puntata de Il Cantante Mascherato ha ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 30 gennaio 2021) Ildel 30è il Baby Alieno. Ma chi si nasconde sotto la maschera? Video Ieri, venerdì 30su Rai 1 è andata in onda laseconda edizione de Il. Il programma condotto da Milly Carlucci che vede nel cast dei concorrenti famosi cantare sotto una maschera e sfidarsi in due manche. Nelladi ieri c’è già stato il primo eliminato, vediamo chi si nascondeva sotto la maschera del Baby Alieno. Lade Ilha ...

frafacchinetti : Belli capelli e ricciolina d’oro vi salutano ??! Ci vediamo questa sera alle 21:30 su RaiUno per la prima puntata d… - LSantillo_96 : Scusate, ma ieri la Balivo era al Cantante mascherato e io ho guardato quella baracconata in cui non solo non hanno… - fvllingaway : va be raga ho recuperato il drama alieno e mi sono pentita di non aver visto il cantante mascherato la prossima set… - manulamanuz57 : RT @tvblogit: Il Cantante mascherato, Baby Alieno eliminato: è i Ricchi e poveri! - infoitcultura : Chi è il Baby Alieno? Il cantante mascherato: indizi, sospetti, ipotesi -