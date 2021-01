Juventus, Paratici: «Mercato di opportunità, noi non abbiamo necessità» (Di sabato 30 gennaio 2021) Fabio Paratici ha parlato prima di Sampdoria-Juventus Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita del match di Serie A tra bianconeri e Sampdoria. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 Mercato – «E’ un Mercato fatto di opportunità tecniche ed economiche. Non abbiamo necessità, siamo stati alla finestra per vedere se succedeva qualcosa. Kulusevski può fare la seconda punta, Dybala sta rientrando, quindi siamo stati alla finestra ma le valutazioni proseguono in base alle opportunità e le condizioni dei giocatori». PARAMETRI ZERO – «L’argomento merita maggiore spazio. Siamo contenti di Ramsey e Rabiot: l’anno scorso hanno fatto meno ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Fabioha parlato prima di Sampdoria-Fabio, direttore dell’area tecnica della, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita del match di Serie A tra bianconeri e Sampdoria. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «E’ unfatto ditecniche ed economiche. Non, siamo stati alla finestra per vedere se succedeva qualcosa. Kulusevski può fare la seconda punta, Dybala sta rientrando, quindi siamo stati alla finestra ma le valutazioni proseguono in base allee le condizioni dei giocatori». PARAMETRI ZERO – «L’argomento merita maggiore spazio. Siamo contenti di Ramsey e Rabiot: l’anno scorso hanno fatto meno ...

