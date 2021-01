Juventus, momento cruciale per Dybala: così la Joya si gioca la Juve (Di sabato 30 gennaio 2021) La sfida di questa sera contro la Sampdoria segnerà il via ufficiale del primo, vero tour de force della Juventus in questo 2021. Da oggi al 6 marzo, la squadra di Andrea Pirlo scenderà in campo dieci volte, in dieci partite diverse che tracceranno il percorso della prima Vecchia Signora allenata dal Maestro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo a parametro zero: si inserisce il Real In questo mese e mezzo Pirlo avrà bisogno di tutti i suoi uomini, la cui rotazione potrebbe risultare determinante al fine di arrivare in fondo in tutte le competizioni. Saranno settimane intense soprattutto per Paulo Dybala, nelle quali si giocherà gran parte del suo futuro alla Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, affare fatto: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 30 gennaio 2021) La sfida di questa sera contro la Sampdoria segnerà il via ufficiale del primo, vero tour de force dellain questo 2021. Da oggi al 6 marzo, la squadra di Andrea Pirlo scenderà in campo dieci volte, in dieci partite diverse che tracceranno il percorso della prima Vecchia Signora allenata dal Maestro. LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo a parametro zero: si inserisce il Real In questo mese e mezzo Pirlo avrà bisogno di tutti i suoi uomini, la cui rotazione potrebbe risultare determinante al fine di arrivare in fondo in tutte le competizioni. Saranno settimane intense soprattutto per Paulo, nelle quali si giocherà gran parte del suo futuro alla. LEGGI ANCHE: Calciomercato, affare fatto: ...

