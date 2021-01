Juventus, la nuova ipotesi che può bloccare il mercato (Di sabato 30 gennaio 2021) Il mercato della Juventus potrebbe di fatto non decollare mai, dalla dirigenza trapela un’ipotesi per aggirare il mercato degli attaccanti. La Juventus di Pirlo continua la sua corsa per la vetta della classifica. Nonostante un avvio non particolarmente brillante, i ragazzi di Pirlo sembra abbiano trovato la quadra giusta per andare a riprendere le zone Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 gennaio 2021) Ildellapotrebbe di fatto non decollare mai, dalla dirigenza trapela un’per aggirare ildegli attaccanti. Ladi Pirlo continua la sua corsa per la vetta della classifica. Nonostante un avvio non particolarmente brillante, i ragazzi di Pirlo sembra abbiano trovato la quadra giusta per andare a riprendere le zone Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : Khedira Juventus, addio o reintegro in rosa? Nuova ipotesi sul suo futuro - giordanocardina : @fasulo_antonio La nuova Juventus!!!! - infoitsport : Sportmediaset - Coppa Italia, la nuova continuità della Juventus per la rivincita contro l'Inter - mariobidi : RT @MariaC08220254: @capuanogio “Suning se vuole può comprare Messi” 'Suning può davvero far sognare i tifosi' 'La nuova proprietà nerazzur… - TuttoJuve24 : Nuova ipotesi di scambio per la #Juventus ?? Il consiglio di #Cavani: 'E' un fuoriclasse'?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuova Chiariello: 'Gattuso sfugge sempre alla domanda su Ibrahimovic!'

Quel Napoli fece un grande campionato e fu trampolino di lancio anche per Lippi che andò alla Juventus, portando Ferrara. Oggi Fonseca, che sarà cacciato, perché non fa parte della nuova proprietà, ...

Juve: nuova pista spagnola per Khedira

Commenta per primo La Juventus aspetta e spera che Khedira si trovi una nuova squadra . Mentre continua la trattativa per la risoluzione anticipata del suo contratto, Tuttosport riporta un retroscena dalla Spagna: nelle ...

Calciomercato Juventus, Paratici non molla | Nuova proposta per il bomber CalcioMercato.it Una nuova squadra per l’ex Juve Stabia El Ouazni

L’Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi d’informazione ed ai propri tifosi, di aver tesserato il calciatore Badr Eddin El Ouazni. Da tutti conosciuto come “Bruno”, El Ouazni è un vero e proprio ...

Diretta Samp-Juve 0-1, live: Chiesa porta in vantaggio i bianconeri

Juventus "costretta" a rispondere a stretto giro di posta alla vittoria del Milan a Bologna, pena veder di nuovo allontanarsi la vetta della classifica. Pirlo a Genova contro una Samp ...

Quel Napoli fece un grande campionato e fu trampolino di lancio anche per Lippi che andò alla, portando Ferrara. Oggi Fonseca, che sarà cacciato, perché non fa parte dellaproprietà, ...Commenta per primo Laaspetta e spera che Khedira si trovi unasquadra . Mentre continua la trattativa per la risoluzione anticipata del suo contratto, Tuttosport riporta un retroscena dalla Spagna: nelle ...L’Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi d’informazione ed ai propri tifosi, di aver tesserato il calciatore Badr Eddin El Ouazni. Da tutti conosciuto come “Bruno”, El Ouazni è un vero e proprio ...Juventus "costretta" a rispondere a stretto giro di posta alla vittoria del Milan a Bologna, pena veder di nuovo allontanarsi la vetta della classifica. Pirlo a Genova contro una Samp ...