Juventus, i convocati di Pirlo per il Bologna: doppia assenza pesante (Di sabato 30 gennaio 2021) La lista dei convocati di Andrea Pirlo in vista del match di campionato contro la Sampdoria di Ranieri. Leggi su 90min (Di sabato 30 gennaio 2021) La lista deidi Andreain vista del match di campionato contro la Sampdoria di Ranieri.

tuttosport : #Juve, i convocati di #Pirlo per la #Sampdoria: #Dybala ancora out ?? - forumJuventus : I convocati per #JuveSpal: Ronaldo a riposo, c'è Alex Sandro ?? - JuventusFCYouth : #ProSestoJuve, ecco i convocati #Under23 ?? - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Juve, i convocati di #Pirlo per la #Sampdoria: #Dybala ancora out ?? - infoitsport : Domani Bologna-Juventus, i convocati di Pirlo: out Dybala e lo squalificato Kulusevski -