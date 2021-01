Juventus, gennaio da sogno. Inter unica macchia (Di sabato 30 gennaio 2021) La Juventus chiude un gennaio da sogno macchiata solo dalla sconfitta contro l’Inter: ecco i dati sulla squadra in questo mese La Juventus chiude un mese di gennaio quasi perfetto: 9 gare per i bianconeri nel primo mese dell’anno con otto vittorie. unica macchia la sconfitta contro l’Inter ma dopo quella caduta è arrivata la svolta. Considerando anche la Supercoppa vinta contro il Napoli, dopo l’Inter la Juventus ha inanellato una serie di 4 vittorie in 4 gare, con 10 gol fatti e 0 subiti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Lachiude undata solo dalla sconfitta contro l’: ecco i dati sulla squadra in questo mese Lachiude un mese diquasi perfetto: 9 gare per i bianconeri nel primo mese dell’anno con otto vittorie.la sconfitta contro l’ma dopo quella caduta è arrivata la svolta. Considerando anche la Supercoppa vinta contro il Napoli, dopo l’laha inanellato una serie di 4 vittorie in 4 gare, con 10 gol fatti e 0 subiti. Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 4/5 - Quattro dei cinque gol di Federico Chiesa in Serie A con la Juventus sono stati segnati nel gennaio 2021; in… - DiMarzio : #Calciomercato - Con #Aké in bianconero, la #Juventus torna a chiedere informazioni su #Aouar - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juventus, gennaio da record per Chiesa - TUTTOJUVE_COM : Juventus, gennaio da record per Chiesa - infoitsport : Juventus, Chiellini: 'Chiudiamo un gennaio positivo. Ora 20 giorni di fuoco' -