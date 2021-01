Justice League Snyder Cut | ecco la data di uscita

(Di sabato 30 gennaio 2021) Molti fan aspettavano questa notizia.Cut ha finalmente unadiufficiale. È stato lo stesso regista Zacka rivelarla tramite un post sul suo account twitter ufficiale. Quando uscirà il film? Il film uscirà negli Stati Uniti, sulla piattaforma HBO Max, il prossimo 18 marzo 2021. Nessuna notizia per quanto riguarda ladie le modalità diitaliane. La petizione Il film DC, noto come “Cut”, è stato ripetutamente invocato dai fan dopo chesi è dimesso da regista delladel 2017 durante la post-produzione, dopo la morte di sua figlia. Joss Whedon ha preso il posto di lui nel ...

In origine avrebbe dovuto collegarsi direttamente a Justice League e a Batman V. Superman, ma i problemi personali di Ben Affleck hanno chiesto dazio e costretto Warner Bros. a cambiare i piani. In ... I canali social di HBO Max hanno finalmente rivelato la data in cui la Zack Snyder's Justice League sarà rilasciata sulla piattaforma. Insieme all'annuncio della data di uscita, Warner Bros. e HBO Max hanno diffuso una nuova sinossi ufficiale della director's cut di Zack Snyder.