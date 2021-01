(Di sabato 30 gennaio 2021) Niente Eric Garcia? Nienteper. L’operazione per il difensore del Manchester City non ha ottenuto l’ok unanime dei tre candidati alla presidenza deled è così che il tecnico Ronaldha deciso dire anche la cessione di. Il difensore classe 1996, cercato da Milan, Granada e Southampton, rimarrà dunque blaugrana nonostante il via libera per laottenuto soltanto qualche settimana fa. In realtà il Milan già negli ultimi giorni aveva abbandonato la pista mentre i Saints erano più vicini all’acquisto avendo messo sul piatto un milione di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto. SportFace.

Sportface.it

Dato che si è complicata la pista, come raccontato da Calciomercato.it, il Milan potrebbe aver individuato un'opportunità nella Liga. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di ...Dopo il 'No' didel Barcellona e un Achraf Lazaar del Newcastle che non convince, attualmente il nome caldo è quello dell uruguaiano del Palmeiras Matias Viña, classe 1997. Lo riporta la ...Junior Firpo rimane al Barcellona: Koeman blocca la sua partenza. Il difensore classe 1996 resterà blaugrana dopo il no a Garcia ...Ci si avvia al finale del calciomercato invernale e, il Napoli, è sempre a caccia di un terzino sinistro per colmare le lacune del reparto.