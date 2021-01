John and the Hole, Michael C. Hall e Taissa Farmiga: “La nostra famiglia disfunzionale al Sundance” (Di sabato 30 gennaio 2021) Michael C. Hall e Taissa Farmiga guidano il cast del perturbante John and the Hall, opera prima di Pascual Sisto in concorso al Sundance 2021. Tra i titoli più curiosi dell'edizione virtuale del Sundance 2021 c'è John and the Hole, coming of age con Michael C. Hall e Taissa Farmiga in cui un tredicenne taciturno, figlio di una famiglia benestante, getta genitori e sorella in un buco in giardino intrappolandoli senza possibilità di uscita. L'emancipazione passa attraverso percorsi imprevedibili nell'esordio del regista spagnolo Pascual Sisto che si è avvalso della collaborazione del co-sceneggiatore di Birdman Nicolás Giacobone il quale ... Leggi su movieplayer (Di sabato 30 gennaio 2021)C.guidano il cast del perturbanteand the, opera prima di Pascual Sisto in concorso al2021. Tra i titoli più curiosi dell'edizione virtuale del2021 c'èand the, coming of age conC.in cui un tredicenne taciturno, figlio di unabenestante, getta genitori e sorella in un buco in giardino intrappolandoli senza possibilità di uscita. L'emancipazione passa attraverso percorsi imprevedibili nell'esordio del regista spagnolo Pascual Sisto che si è avvalso della collaborazione del co-sceneggiatore di Birdman Nicolás Giacobone il quale ...

