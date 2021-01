Jared Leto non ama guardare i suoi film | Non ho visto neanche Dallas Buyers Club

Leggi su movieplayer

(Di sabato 30 gennaio 2021)ha rivelato di evitare la visione deiin cui recita: a quanto pare, l'attore ha preferito nonnemmeno, per cui ha vinto il suo primo Premio Oscar. A quanto pare,preferisce evitare diin cui recita. Secondo l'attore, in questo modo è possibile mantenere una certa quantità di relax che, altrimenti, andrebbe perduta.ha anche rivelato di non avernemmeno, per cui ha vinto il suo primo Premio Oscar come Miglior attore non protagonista. La rivelazione diè stata affidata al The ...