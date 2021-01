Italia’s Got Talent 2021, il Golden Buzzer di: Mara Maionchi (Di sabato 30 gennaio 2021) La prima puntata della nuova edizione del Talent show Italia’s Got Talent è stata a dir poco scoppiettante. Tra un Talento e l’altro, sul palco è salita una ragazza di nome Aisha, insieme al suo gruppo chiamato: Le Black Widow. Delle giovani ballerine, provenienti da Caporosso (Imperia), che con il loro innato Talento, hanno lasciato di stucco tutta la giuria in particolar modo Mara Maionchi. Le Black Widow fanno centro nel cuore di Mara e Frank Se a tanti concorrenti, servono tante puntate per conquistare la giuria, lo stesso discorso non può essere fatto per Le Black Widow. Con i loro guantini rossi si sono presentate a Roma per mostrare la loro semplice coreografia, impreziosita dalle loro grandi potenzialità. Un Talento, grande, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 30 gennaio 2021) La prima puntata della nuova edizione delshowGotè stata a dir poco scoppiettante. Tra uno e l’altro, sul palco è salita una ragazza di nome Aisha, insieme al suo gruppo chiamato: Le Black Widow. Delle giovani ballerine, provenienti da Caporosso (Imperia), che con il loro innatoo, hanno lasciato di stucco tutta la giuria in particolar modo. Le Black Widow fanno centro nel cuore die Frank Se a tanti concorrenti, servono tante puntate per conquistare la giuria, lo stesso discorso non può essere fatto per Le Black Widow. Con i loro guantini rossi si sono presentate a Roma per mostrare la loro semplice coreografia, impreziosita dalle loro grandi potenzialità. Uno, grande, ...

stillvsy : sto guardando la replica di italia’s got talent e c’era nice to meet ya in sottofondo?????? - cassioshinki : Live while we’re young a Italia’s got talent e parte l’adolescente che è in me - fearvlesz : RAGA MA KIWI NELLA PUBBLICITÀ DI ITALIA'S GOT TALENT - defenveless : quando guardi italia’s got talent e a caso partono kiwi e nice to meet ya - otbgrazer : aiuro ho tirato un urlo perché è partita kiwi ad italia's got talent e mia mamma si è spaventata whdjsxjjs mi sto pisciando -

