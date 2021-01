Italia zona gialla | Lopalco | Errore allentare presa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Le misure di un'quasi 'tutta', in pieno inverno e con questo livello di circolazione virale, non sono sufficienti. Io credo che in questo momento stiamo facendo unadla. Sono preoccupato". A dirlo, all'Adnkronos Salute, Pier Luigi, epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia che commenta il 'cambio di colore' previsto da lunedì, che porterà la maggior parte delle Regionine in, con solo 5 in arancione.esprime i suoi timori pur rilevando che "il Governo sembra avere tutte le buone intenzioni di mantenere una certa fermezza, aumentando per esempio le soglie per passare da un 'colore' all'altro. Noi però abbiamo visto ...