Italia, scossa di terremoto: gente in strada (Di sabato 30 gennaio 2021) Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Ingv a Limana, a pochi passi da Belluno, in Veneto e a una profondità di 8 chilometri. Aggiornamento: secondo INGV l'epicentro è tra Sois e Giamosa". Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata questa mattina alle ore 10:56 dall'Istituto nazionale di Geologia e Vulcanologia in Veneto. L'epicentro è stato individuato a Limana, a pochi passi da Belluno e ad una profondità di 8 chilometri. Al momento, non ci sono notizie di danni a cose o persone, ma la scossa è stata avvertita dalla popolazione. La notizia è stata anche confermata su Facebook dal sindaco di Belluno, Jacopo Massaro: "Visto che mi state scrivendo in tanti – si legge in un post -, pubblico la segnalazione di una scossa di ...

