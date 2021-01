Italia in zona gialla ma stavolta da lunedì, la beffa per negozi e ristoranti pronti a riaprire domenica: come cambia la mappa (Di sabato 30 gennaio 2021) Torna a colorarsi di giallo la mappa delle regioni dopo l’ultimo report della Cabina di Regia sull’andamento della pandemia di Coronavirus, ma da lunedì 1 febbraio e non da domenica, come di solito accadeva. La nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza entra in vigore infatti alla scadenza della precedente, nonostante nelle ultime due settimane le nuove fasce fossero sempre entrate in vigore a metà del weekend. Un dettaglio che rischia di portare nuova confusione soprattuto tra ristoratori e commercianti, che aspettavano proprio l’effetto del giorno festivo per riaprire e recuperare le settimane passate con orari ridotti. Le proteste puntuali non mancano, a cominciare dalla Lombardia che aveva passato una settimana in zona rossa per sbaglio: «Non ci resta che ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Torna a colorarsi di giallo ladelle regioni dopo l’ultimo report della Cabina di Regia sull’andamento della pandemia di Coronavirus, ma da1 febbraio e non dadi solito accadeva. La nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza entra in vigore infatti alla scadenza della precedente, nonostante nelle ultime due settimane le nuove fasce fossero sempre entrate in vigore a metà del weekend. Un dettaglio che rischia di portare nuova confusione soprattuto tra ristoratori e commercianti, che aspettavano proprio l’effetto del giorno festivo pere recuperare le settimane passate con orari ridotti. Le proteste puntuali non mancano, a cominciare dalla Lombardia che aveva passato una settimana inrossa per sbaglio: «Non ci resta che ...

