Italia al verde (mica tanto). La strigliata di Ronchi fra Biden e Recovery (Di sabato 30 gennaio 2021) Clima, ambiente, energie rinnovabili sono parole vuote senza numeri, progetti, investimenti. A distanza di cinque anni dalla prima firma, la vera sfida per gli accordi di Parigi sul clima in cui è appena rientrata l'amministrazione americana di Joe Biden è tutta qui, dice Edo Ronchi, ministro per l'Ambiente dal 1996 al 2000 e tra i massimi esperti del settore in Italia. Bene i target, purché vi si adeguino tutti, a partire dalla Cina, che "non ha più l'alibi di Paese in via di sviluppo". Vale anche per l'Italia alle prese con il Recovery Fund, "metà dei nostri piani sono rifinanziamenti di vecchi progetti". Ronchi, cosa non ha funzionato negli accordi di Parigi? Dovevamo allinearci sulla traiettoria di una riduzione al di sotto dei 2 gradi Celsius, facendo il possibile per non ...

