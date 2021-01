Ipotesi governo Draghi, Mara Carfagna: “Centrodestra si dica disponibile” (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – “Tra un Conte ter e le elezioni sinceramente anche io scelgo il ritorno alle urne”. Così Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, intervistata da ‘La Repubblica’. Per la deputata di Salerno sarebbe “meglio impiegare due mesi per riportare gli italiani a votare ma poi insediare un governo solido, capace di durare cinque anni, anziché assistere a questo accanimento terapeutico. Il Centrodestra ha fatto bene in questo primo giro a preservare l’unità della coalizione e a ritrovare compattezza sul veto al Conte ter. Dopo, dato che le elezioni si allontanano, credo che il Centrodestra compirebbe un grave errore col chiudersi, arroccarsi sull’Aventino”. Infine la proposta politica al Centrodestra sulla possibilità di un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – “Tra un Conte ter e le elezioni sinceramente anche io scelgo il ritorno alle urne”. Così, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, intervistata da ‘La Repubblica’. Per la deputata di Salerno sarebbe “meglio impiegare due mesi per riportare gli italiani a votare ma poi insediare unsolido, capace di durare cinque anni, anziché assistere a questo accanimento terapeutico. Ilha fatto bene in questo primo giro a preservare l’unità della coalizione e a ritrovare compattezza sul veto al Conte ter. Dopo, dato che le elezioni si allontanano, credo che ilcompirebbe un grave errore col chiudersi, arroccarsi sull’Aventino”. Infine la proposta politica alsulla possibilità di un ...

