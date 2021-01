Inzaghi | ' Lapadula - Ranocchia? Pasqua ci ha detto di aver sbagliato'

TuttoMercatoWeb : Benevento, Inzaghi: 'Pasqua ci ha detto che ha sbagliato sull'episodio Lapadula-Ranocchia' - Gazzetta_it : #Inzaghi su #Ranocchia e #Lapadula: 'L'arbitro ha detto di aver sbagliato'. #INTBEN #SerieA - sportli26181512 : Il Benevento e Ranocchia-Lapadula, Inzaghi: 'L'arbitro ha detto di aver sbagliato': Il Benevento e Ranocchia-Lapadu… - RigoreperiMilan : RT @GoalItalia: Inzaghi sul contatto tra Lapadula e Ranocchia: 'L'arbitro mi ha detto di aver sbagliato' ?? - Paschel_ : RT @Gazzetta_it: #Inzaghi su #Ranocchia e #Lapadula: 'L'arbitro ha detto di aver sbagliato'. #INTBEN #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Lapadula

poi non avrebbe cambiato niente, ma suc'è il giallo o il rigore, l'arbitro alla fine mi ... Filippoha analizzato così il duro ko 4 - 0 con l' Inter ai microfoni di DAZN . " Cosa ho ...5,5L'ex milanista reclama un rigore che non c'è a inizio match. Si innervosisce, corre ... 5Punizione pesante e pure giusta per un match non giocato e in cui ha fatto anche confusione.Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni: “Era una partita complicata, si è messa subito male: ...Filippo Inzaghi al termine di Inter-Benevento: Lì o è giallo o è rigore. Se si andava sull'1-1, magari... Peccato, perché poi la squadra ha mollato.