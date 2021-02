Inzaghi | ' Lapadula - Ranocchia? Pasqua ci ha detto di aver sbagliato'

Gazzetta_it : #Inzaghi su #Ranocchia e #Lapadula: 'L'arbitro ha detto di aver sbagliato'. #INTBEN #SerieA - GoalItalia : Inzaghi sul contatto tra Lapadula e Ranocchia: 'L'arbitro mi ha detto di aver sbagliato' ?? - infoitsport : Ranocchia su Lapadula: ecco il fallo per cui l'arbitro ha chiesto scusa a Inzaghi - Mediagol : VIDEO #Inter-Benevento, contatto Ranocchia-Lapadula ma niente rigore: e l'arbitro chiede scusa a Inzaghi nel post-g… - YahooSportsIT : VIDEO| Il #Benevento chiede un rigore ai danni di #Lapadula, le parole di #Inzaghi -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Lapadula

Lo ha detto l'allenatore del Benevento, Filippo, intervistato da Dazn dopo il ko contro l'Inter. 'L'intervento in area sunon avrebbe cambiato niente, ma lì c'era un giallo o un ...poi non avrebbe cambiato niente, ma suc'è il giallo o il rigore, l'arbitro alla fine mi ... Filippoha analizzato così il duro ko 4 - 0 con l' Inter ai microfoni di DAZN . " Cosa ho ...Sarà il campo a stabilire in che modo mercato di gennaio ha modificato le squadre di Serie A. Diverse formazioni titolari potrebbero essere modificate per gli innesti fatti nella sessione invernale e ...''Pasqua mi ha detto alla fine che ha sbagliato: l’intervento su Lapadula non avrebbe cambiato niente, ma lì c’era un giallo o un rigore'', spiega Filippo Inzaghi dopo Inter-Benevento 4-0. Ecco l'epis ...