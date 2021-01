Inzaghi: il tecnico rischia la squalifica (Di sabato 30 gennaio 2021) Inzaghi rischia di non esserci contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico biancoceleste avrebbe bestemmiato durante una partita. L’espressione volgare potrebbe costare caro all’allenatore che è sempre così “passionale” quando si trova a bordo campo. Inzaghi: rinnovo dopo il derby Inzaghi rischia: quale la punizione per il tecnico? L’episodio che coinvolge in modo negativo Simone Inzaghi è da andare a ricercare nella gara fra Lazio e Sassuolo. I biancocelesti hanno portato a casa i tre punti della vittoria contro la squadra di De Zerbi che però ha dato loro molto filo da torcere. Probabilmente il tecnico piacentino si è lasciato sfuggire un’espressione poco consona al campo di gioco e che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021)di non esserci contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ilbiancoceleste avrebbe bestemmiato durante una partita. L’espressione volgare potrebbe costare caro all’allenatore che è sempre così “passionale” quando si trova a bordo campo.: rinnovo dopo il derby: quale la punizione per il? L’episodio che coinvolge in modo negativo Simoneè da andare a ricercare nella gara fra Lazio e Sassuolo. I biancocelesti hanno portato a casa i tre punti della vittoria contro la squadra di De Zerbi che però ha dato loro molto filo da torcere. Probabilmente ilpiacentino si è lasciato sfuggire un’espressione poco consona al campo di gioco e che ...

