Invisibili in Movimento | il “Paese Reale” riparte da Napoli è “bussa alle porte del palazzo”

Napoli – "Dietro ogni grossa azienda c'è un invisibile che non è tutelato. Se l'hanno fatto a noi, con tre sindacati alle spalle, immaginate cosa faranno a chi non ha nessuno". Parte dalla periferia orientale di Napoli, con le parole di Luciano Doria, operaio Whirlpool da oltre 30 anni, la prima tappa degli "Invisibili in Movimento". L'obiettivo del progetto politico si pone così la questione di "rimettere il lavoro al centro, far sì che il lavoro non sia una forma di deprivazione. Andremo a bussare alle porte del palazzo, perché il palazzo è un luogo da salvaguardare, è lì che la Costituzione viene assunta. Il problema non è il palazzo ma quello che succede ...

