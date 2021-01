Invisibili in movimento: il “Paese Reale” parte dalla Whirlpool di Napoli – VIDEO (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Un messaggio di unità per tutti i lavoratori sia pubblici che privati” in un momento di crisi epocale ed in un Paese ancora in lotta, giorno e notte, contro lo spettro del Covid. Al grido di unità parte così l’evento “Invisibili in movimento”. Sulla scia degli stati popolari di Aboubakar Soumahoro, svolti a Roma quest’estate il “Paese Reale” sbarca così al CRAL della Whirlpool di via Argine a Napoli, raccogliendo le voci di tutto lo Stivale. “Abbiamo scelto questo luogo – spiega Aboubakar Soumahoro – perché parliamo di ciò che rappresenta, in particolar modo, una forma di bomba sociale e quindi parliamo del lavoro”. Così alla stampa il leader della Lega dei Braccianti che prima dell’avvio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Un messaggio di unità per tutti i lavoratori sia pubblici che privati” in un momento di crisi epocale ed in unancora in lotta, giorno e notte, contro lo spettro del Covid. Al grido di unitàcosì l’evento “in”. Sulla scia degli stati popolari di Aboubakar Soumahoro, svolti a Roma quest’estate il “” sbarca così al CRAL delladi via Argine a, raccogliendo le voci di tutto lo Stivale. “Abbiamo scelto questo luogo – spiega Aboubakar Soumahoro – perché parliamo di ciò che rappresenta, in particolar modo, una forma di bomba sociale e quindi parliamo del lavoro”. Così alla stampa il leader della Lega dei Braccianti che prima dell’avvio ...

Flavio Insinna fa sentire la sua voce: messaggio inaspettato – VIDEO

Un messaggio di vicinanza a tutti i lavoratori, Flavio Insinna si schiera dalla parte degli Invisibili in Movimento ...

