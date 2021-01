Inter, Lautaro vuole il rinnovo: “Stiamo cercando una soluzione” (Di domenica 31 gennaio 2021) Lautaro Martinez è in trattativa con l’Inter per rinnovare il proprio rapporto contrattuale con il club nerazzurro. Le ultime arrivano proprio dall’attaccante. Lautaro Martinez vuole il rinnovo contrattuale con l’Inter. La trattativa tra l’attaccante argentino e la società nerazzurra va avanti da tempo. Le parti sono al lavoro per cercare una soluzione che possa andar Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 31 gennaio 2021)Martinez è in trattativa con l’per rinnovare il proprio rapporto contrattuale con il club nerazzurro. Le ultime arrivano proprio dall’attaccante.Martinezilcontrattuale con l’. La trattativa tra l’attaccante argentino e la società nerazzurra va avanti da tempo. Le parti sono al lavoro per cercare unache possa andar Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

