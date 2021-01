Inter-Benevento: le ultime, le probabili formazioni e la diretta tv (Di sabato 30 gennaio 2021) Inter-Benevento è l’anticipo serale della 20a giornata di Serie A. Antonio Conte sfida Filippo Inzaghi al Giuseppe Meazza di Milano: i padroni di casa rincorrono il Milan capolista sperando in una vittoria, mentre gli ospiti vogliono continuare a stupire la Serie A in un campionato, fin qui, davvero positivo. Ecco tutte le ultime dal sfida che chiuderà il sabato di campionato. Le parole di Conte e Inzaghi nel pre-partita Antonio Conte nella conferenza stampa pre-match: “Sicuramente il Benevento sta facendo molto bene e sono contento per Pippo che dopo la promozione si sta confermando in serie A. Inizia il girone di ritorno e chiaramente i punti inizieranno a pesare per tutti gli obiettivi per cui si gioca. Dzeko? Io non ho chiesto niente, e iniziamo a dire questo. Se accostano Dzeko per mia volontà siete lontani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021)è l’anticipo serale della 20a giornata di Serie A. Antonio Conte sfida Filippo Inzaghi al Giuseppe Meazza di Milano: i padroni di casa rincorrono il Milan capolista sperando in una vittoria, mentre gli ospiti vogliono continuare a stupire la Serie A in un campionato, fin qui, davvero positivo. Ecco tutte ledal sfida che chiuderà il sabato di campionato. Le parole di Conte e Inzaghi nel pre-partita Antonio Conte nella conferenza stampa pre-match: “Sicuramente ilsta facendo molto bene e sono contento per Pippo che dopo la promozione si sta confermando in serie A. Inizia il girone di ritorno e chiaramente i punti inizieranno a pesare per tutti gli obiettivi per cui si gioca. Dzeko? Io non ho chiesto niente, e iniziamo a dire questo. Se accostano Dzeko per mia volontà siete lontani ...

Inter : ? | QUIZ ?? Nel 2017 Brozovic ha segnato una doppietta contro il Benevento ? Ti ricordi come ha realizzato il secon… - Inter : Ritorna il campionato: la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Benevento - Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, purtroppo non possiamo condividere la gioia per la vittoria nel #DerbyMilano a San Siro… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #BolognaMilan, #SampdoriaJuventus e #InterBenevento: le probabili #formazioni, dove vederle in tv #SerieA #Milan #Juve #Inter… - brix034 : RT @7Robymar: Probabile formazione per Inter-Benevento. -