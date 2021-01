Inter-Benevento | Lautaro | “Vittoria di gruppo | Lukaku top anche se sotto tono Rinnovo? Qui sto bene…”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo il fischio finale del match di "San Siro" l'attaccante argentino dell'Martinez, grande protagonista del poker nerazzurro rifilato alla compagine campana del tecnico Pippo Inzaghi, ha parlato così ai microfoni di "DAZN" durante il post gara. Di seguito le dichiarazioni del numero 10. "È stata una partita tosta nel primo tempo, abbiamo trovato il gol su un errore. Poi abbiamo gestito bene la gara, e nella ripresa abbiamo fatto i gol che ci siamo mangiati nel primo tempo. Siamo contenti di aver ottenuto i tre punti. L'urlo dopo il gol? Ci sono gol più facili che posso fare e ne faccio uno che non ho cercato. Ma l'importante è che l'vinca: siamo ununito e lavoriamo tutti i giorni per dare il meglio. Sono un attaccante e devo fare gol: io lavoro per la squadra, ogni tanto si sbaglia, e devo ...

4 - 0: il tabellino Applausi per Sanchez Applausi anche per Sanchez , che sembrava destinato a finire alla Roma in uno scambio (poi sfumato) con Dzeko ed è entrato nel finale ...L'batte il4 - 0 e tiene il passo di Milan e Juve: doppietta di Lukaku, Lautaro e un autogol. Queste sono le pagelle della partita. 6 Handanovic Voto d'ufficio. 6,5 Skriniar La sua zona ...MILANO, 30 GEN - "Rinnovo fino al 2024? Stiamo cercando quello. Io all'Inter sto bene, tutti si comportano molto bene con me. L'allenatore ha fiducia in me, cerco di dare il meglio in campo, poi quell ...L'Inter torna a -2 dal Milan con una super prestazione contro i giallorossi. Brillano Lukaku e Lautaro Martinez.