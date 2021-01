Inter - Benevento 4 - 0 | il tabellino

(Di sabato 30 gennaio 2021) MILANO - Tutto facile per l', che risponde alla vittoria del Milan e resta in scia dei rossoneri grazie al 4 - 0 rifilato al. Nerazzurri avanti al 7' con l'autogol di Improta (su ...

Inter : ?? | PRECEDENTI Sfida ufficiale numero 5? contro il Benevento Rivediamo alcuni dei nostri gol nei precedenti incon… - Inter : ? | QUIZ ?? Nel 2017 Brozovic ha segnato una doppietta contro il Benevento ? Ti ricordi come ha realizzato il secon… - Inter : ?? | MAGLIA ?? In quale stagione Inter-Benevento è stata decisa dai loro gol? ?? - trapanitoti : L’#Inter vince e convince, strapazzando il #Benevento con il risultato di 4-0. Ottima prova di Christian #Eriksen,… - LiberoReporter : Serie A: Inter-Benevento 4-0, Conte e i suoi calano il poker -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Benevento

Lautaro Martinez, attaccante dell', ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A vinto contro il: le sue dichiarazioniMILANO - Tutto facile per l', che risponde alla vittoria del Milan e resta in scia dei rossoneri grazie al 4 - 0 rifilato al. Nerazzurri avanti al 7' con l'autogol di Improta (su punizione di Eriksen), poi il ...Tutto facile per l'Inter che nel terzo anticipo del sabato della 20ª giornata di campionato batte con un netto 4-0 il Benevento a San Siro e torna nuovamente a 2 punti di distanza dal primo posto ...Sulla scia del derby vinto in Coppa e in risposta a Milan e Juventus che avevano vinto nel pomeriggio: l’Inter serve il poker al Benevento e vince una partita cominciata bene e finita meglio contro un ...