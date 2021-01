Insulti razzisti e minacce di morte dopo il k.o. del Manchester United contro lo Sheffield: lady Martial pubblica i messaggi sui social (Di sabato 30 gennaio 2021) Caos in casa Manchester United dopo che Anthony Martial e Axel Tuanzebe sono stati presi di mira da Insulti razzisti e minacce di morte a seguito del k.o. dei Red Devils contro lo Sheffield United. Oltre che i calciatori, anche le famiglie hanno subito lo stesso trattamento.A far discutere è senza dubbio la moglie di Martial, Melanie Da Cruz, che ha deciso di non avere paura pubblicando diverse stories su Instagram con i messaggi ricevuti.lady Martial non ci sta e pubblica i messaggiLa moglie di Martial ha voluto prendere una posizione molto forte rispetto alle ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Caos in casache Anthonye Axel Tuanzebe sono stati presi di mira dadia seguito del k.o. dei Red Devilslo. Oltre che i calciatori, anche le famiglie hanno subito lo stesso trattamento.A far discutere è senza dubbio la moglie di, Melanie Da Cruz, che ha deciso di non avere paurando diverse stories su Instagram con iricevuti.non ci sta eLa moglie diha voluto prendere una posizione molto forte rispetto alle ...

