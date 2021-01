Inquinamento a Salerno | cala il sipario sul Festival dei Diritti Sociali

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Si è concluso aildei, il maxi-evento realizzato da SODALIS CSV e Associazione Salute e Vita, in collaborazione con Téchne ed Help – Tutela e Sostegno dei Consumatori, che, avviato lo scorso 16 dicembre, ha promosso una campagna di pubblicità progresso contro l’ambientale, attraverso immagini e messaggi di grande impatto, che hanno riempitoe zone limitrofe di cartellonistiche applicate a cinquanta autobus di Busitalia. “L’atmosferico causa il cancro e contribuisce alla diffusione del covid-19. Fermatelo!”, così ha recitato il monito, seguito dall’hashtag #stopatmosferico, sulla grafica obbligatoriamente in bianco e nero ...