India, esplosione nei pressi dell’ambasciata israeliana (Di sabato 30 gennaio 2021) Un ordigno esplosivo di piccole dimensioni, nascosto nei pressi dell’ambasciata israeliana di Nuova Delhi, in India, è esploso ieri mattina senza provocare né vittime né feriti. Secondo le autorità Indiane l’obiettivo sarebbe stato quello di “intimorire” e provocare una “sensazione”. La notizia, riportata da tutti media locali, è stata confermata dal ministero degli Esteri dello InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 30 gennaio 2021) Un ordigno esplosivo di piccole dimensioni, nascosto neidi Nuova Delhi, in, è esploso ieri mattina senza provocare né vittime né feriti. Secondo le autoritàne l’obiettivo sarebbe stato quello di “intimorire” e provocare una “sensazione”. La notizia, riportata da tutti media locali, è stata confermata dal ministero degli Esteri dello InsideOver.

pippylongsock1 : RT @carlasignorile: #India, esplosione nei pressi dell'ambasciata di #Israele a #NuovaDelhi Breaking: Blast Outside #Israeli Embassy in #N… - MataGabry : RT @agenzia_nova: #India Esplosione nei pressi dell'ambasciata di #Israele a #NuovaDelhi - BreakingItalyNe : INDIA: Esplosione di una piccola bomba vicino all'ambasciata israeliana a New Delhi: Nessun ferito - AndreaGContini : in questi momenti c'è una sorta di stato d'allerta in tutte le missioni diplomatiche di #Israele al mondo, nelle si… - FrancescaTGI : RT @DanieleDann1: ??#India: Un'#esplosione si è verificata nei dintorni dell'Ambasciata di #Israele a #New Delhi. La deflagrazione è stata c… -