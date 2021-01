Inaugurazione anno giudiziario a Salerno | il procuratore generale Primicerio contro la Gad ed il risarcimento per gli ascolti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Il tema delicatissimo del rimborso degli imputati assolti ma anche due riflessioni sulla giustizia ai tempi del covid hcaratterizzato l’atteso intervento di Leonidadella Corte d’Appello di, che, aprendo il suo discorso alla cerimonia per l’dell’, avvenuta in diretta web ed aperta alla partecipazione in presenza di poche persone, ha ripreso l’intervento all’dell’precedente , sul problema della altissima percentuale di assoluzioni e prescrizioni., facendo riferimento alla nuova legge di bilancio che stanzia un fondo ...