Inaugurato l’anno giudiziario | l’auspicio della presidente Russo | “Tornare presto alla normalità”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Aspiriamo a riappropriarcinostra vita, la fiducia di cui abbiamo bisogno si costruisce così, tenendo connesse le responsabilità delle istituzioni con i sentimenti delle persone”. Utilizza le parole delMattarella, IsideCorte d’Appello di Salernoquale è spettato oggi il compito di inaugurarenella cittagiudiziaria chiusapartecipazione del pubblico ed in diretta su Radio Radicale. Dopo un’ampia panoramica, procura per procura di degli effetti Covid su tutta la macchinagiustizia in provincia di Salerno, sottolineando in alcuni casi la difficoltà anche ad avere la linea Internet ed ...