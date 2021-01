In politica estera Biden manterrà la rotta di Trump (Di sabato 30 gennaio 2021) La delusione può fare brutti scherzi. Dopo i quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca e l’epilogo cruento con l’invasione del Congresso, riaffiora la vecchia infezione dell’anti-americanismo o, nelle diagnosi migliori, una strisciante diffidenza verso l’alleato d’oltreoceano. Già da tempo l’America ha girato lo sguardo verso il Pacifico, con le sue potenzialità e contraddizioni. Poi, con Trump, è seguita la fase di abbandono del multilateralismo, visto non come una rete utile a stabilizzare il pianeta e a servire al meglio gli interessi americani, bensì come un groviglio di catene che avrebbero soffocato la potenza degli Usa. Ora, comunque, da noi sembrano aumentare la distanza e lo scetticismo verso l’alleato di sempre. Non è un buon segno. In Europa per molti l’elezione di Joe Biden ha riacceso la speranza di un rapporto più ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) La delusione può fare brutti scherzi. Dopo i quattro anni di Donaldalla Casa Bianca e l’epilogo cruento con l’invasione del Congresso, riaffiora la vecchia infezione dell’anti-americanismo o, nelle diagnosi migliori, una strisciante diffidenza verso l’alleato d’oltreoceano. Già da tempo l’America ha girato lo sguardo verso il Pacifico, con le sue potenzialità e contraddizioni. Poi, con, è seguita la fase di abbandono del multilateralismo, visto non come una rete utile a stabilizzare il pianeta e a servire al meglio gli interessi americani, bensì come un groviglio di catene che avrebbero soffocato la potenza degli Usa. Ora, comunque, da noi sembrano aumentare la distanza e lo scetticismo verso l’alleato di sempre. Non è un buon segno. In Europa per molti l’elezione di Joeha riacceso la speranza di un rapporto più ...

