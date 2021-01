In assenza di una legge non esistono "furbetti del vaccino" (Di sabato 30 gennaio 2021) Il piano vaccini è legge? Le Regioni sono vincolate ad attenersi? Chi non lo rispetta commette un reato? Abbiamo letto in questi giorni dei già soprannominati “furbetti del vaccino”, secondo alcuni circa 400 mila persone, 3 su 10 dei già vaccinati, che avrebbero saltato la fila. In realtà molti di loro rientrano tra le priorità pur non essendo sanitari, ma almeno su 500 casi stanno indagando i Nas. Parliamo di amministrativi, medici in pensione, congiunti, Sindaci, che nella maggior parte dei casi si sono giustificati dicendo che era avanzata una dose già scongelata e l’hanno inoculata per non farla scadere. Scusa non accettabile, dovendo le Asl tenere già pronti anche gli elenchi quotidiani delle riserve. I Nas dunque su quale ipotesi di reato stanno indagando? Al momento sono tutti fascicoli aperti senza ipotesi. Eppure più volte ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Il piano vaccini è? Le Regioni sono vincolate ad attenersi? Chi non lo rispetta commette un reato? Abbiamo letto in questi giorni dei già soprannominati “del”, secondo alcuni circa 400 mila persone, 3 su 10 dei già vaccinati, che avrebbero saltato la fila. In realtà molti di loro rientrano tra le priorità pur non essendo sanitari, ma almeno su 500 casi stanno indagando i Nas. Parliamo di amministrativi, medici in pensione, congiunti, Sindaci, che nella maggior parte dei casi si sono giustificati dicendo che era avanzata una dose già scongelata e l’hanno inoculata per non farla scadere. Scusa non accettabile, dovendo le Asl tenere già pronti anche gli elenchi quotidiani delle riserve. I Nas dunque su quale ipotesi di reato stanno indagando? Al momento sono tutti fascicoli aperti senza ipotesi. Eppure più volte ...

milo_desantis : RT @HuffPostItalia: In assenza di una legge non esistono 'furbetti del vaccino' - HuffPostItalia : In assenza di una legge non esistono 'furbetti del vaccino' - Giordan85377483 : RT @prorecco: #Salerno 1??0?? - #ProRecco 1??5?? ???? #SerieA1- otto Liguri su dodici, quattro millennials in squadra, il rientro di Aicardi… - prorecco : #Salerno 1??0?? - #ProRecco 1??5?? ???? #SerieA1- otto Liguri su dodici, quattro millennials in squadra, il rientro… - sil1994Set : Eli Marzia e Silvia. Una brutta cosa che le accumuna,L’assenza delle proprio mamme. Un intervista che ti entra dritta nel cuore. #gregorelli -