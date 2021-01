Il Venerabile al servizio degli umili | il barlettano don Ruggero Caputo

(Di sabato 30 gennaio 2021) Papa Francesco in persona ha ordinato al Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi Cardinale Marcello Semeraro che fosse pubblicato il Decreto che proclamail Servo di Dio ...

... ma soprattutto ha avuto forte legame con ilmons. Raffaele Dimiccoli suo affezionato direttore spirituale e orientatore vocazionale. Lo aiutò a costruire il 'Nuovo Oratorio San Filippo ...Papa Francesco ha ordinato al cardinale Marcello Semeraro la pubblicazione del decreto che proclama Venerabile il Servo di Dio ...GROSSETO - Era il 14 agosto del 1621 quando padre Giovanni Nicolucci, conosciuto come Giovanni da San Guglielmo (o "da Batignano"), lasciava questa terra ...